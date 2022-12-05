Ловрен опубликовал видео из раздевалки Хорватии после выхода в 1/4 финала ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен опубликовал видео из раздевалки национальной команды после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022.

В 1/8 финала турнира в Катаре хорваты обыграли Японию в серии пенальти (1:1, 3:1 по пенальти). Ловрен в этом матче отметился голевой передачей.

В четвертьфинале Хорватия сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который пройдет сегодня, 5 декабря, и начнется в 22.00 мск.