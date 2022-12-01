Ловрен: «Поговорил с Лукаку после матча, сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен, но я счастлив»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал спецкорру «СЭ» Севастиану Терлецкому ничью с Бельгией (0:0) в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022, благодаря которой его команда вышла в 1/8 финала турнира.

— Это была очень тяжелая игра, — сказал Ловрен. — В каких-то моментах везло нам, в каких-то — соперникам. Как у нас, так и у бельгийцев были шансы. В конце концов, для нас очень важно было выйти в плей-офф.

— Что скажешь о Лукаку? У него было четыре замечательных момента.

— Это футбол. Случается. Возможно, бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию. Позже я поговорил с Лукаку. Сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив.

Хорватия заняла второе место в группе F с 5 очками. В 1/8 финала команда встретится со сборной, которая займет первое место в группе E.