27 ноября, 22:28
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил чемпионат мира в России и Катаре.
— Можешь сравнить этот ЧМ с российским?
— Преимущество чемпионата мира в Катаре — ты не перемещается много, не путешествуешь. Нам приходилось летать тысячи километров, когда турнир проходил в России, но все равно все было здорово.
Сборная Хорватии, набравшая после двух туров четыре очка, вышла на первое место в группе и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третьими идут бельгийцы (3), четвертыми — канадцы (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф.