Ловрен сравнил чемпионат мира в России и Катаре

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил чемпионат мира в России и Катаре.

— Можешь сравнить этот ЧМ с российским?

— Преимущество чемпионата мира в Катаре — ты не перемещается много, не путешествуешь. Нам приходилось летать тысячи километров, когда турнир проходил в России, но все равно все было здорово.

Сборная Хорватии, набравшая после двух туров четыре очка, вышла на первое место в группе и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третьими идут бельгийцы (3), четвертыми — канадцы (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф.