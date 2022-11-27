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27 ноября, 22:28

Ловрен сравнил чемпионат мира в России и Катаре

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил чемпионат мира в России и Катаре.

— Можешь сравнить этот ЧМ с российским?

— Преимущество чемпионата мира в Катаре — ты не перемещается много, не путешествуешь. Нам приходилось летать тысячи километров, когда турнир проходил в России, но все равно все было здорово.

Сборная Хорватии, набравшая после двух туров четыре очка, вышла на первое место в группе и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третьими идут бельгийцы (3), четвертыми — канадцы (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
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