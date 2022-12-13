Лоза объяснил, почему победителем чемпионата мира в Катаре станет сборная Франции

Российский артист Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» предположил, кто станет победителем чемпионата мира-2022 в Катаре.

14.12.2022 | Франция — Марокко

«Я ни за кого не болею после того, как нас отстранили. Там нет наших. Бегают и бегают, играют и играют, а победит сильнейший. Я думаю, что кубок заберет Франция, потому что там выступают лучшие игроки. Понятно, что во всех командах есть хорошо обученные, натренированные футболисты, но ни у кого нет исполнителей, как Мбаппе, Гризманн, Жиру и другие.

Да, у оставшихся команд тоже есть звезды, но они не сравнятся с французами. Может быть, Месси, но и то, только пасы раздавать. При всех прочих данных, есть еще и исполнители, которые, как правило, все решают», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Сегодня, 13 декабря, состоится первый полуфинал ЧМ-2022 Хорватия — Аргентина (начало — в 22.00 мск). В среду, 14 декабря пройдет второй полуфинальный матч Марокко — Франция (22.00 мск).