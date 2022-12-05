Лучше Хорватии пенальти на чемпионатах мира бьет только Германия

Сборная Хорватии провела девятый матч в плей-офф чемпионатов мира и в третий раз добралась до серии пенальти. Ранее балканская команда дважды пробивала послематчевые 11-метровые на серебряном для себя ЧМ-2018, обыграв последовательно команды Дании и России.

Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров

Дата Город Стадия Соперник Голы 30.06.1998 Бордо 1/8 финала Румыния — 1:0 Шукер 04.07.1998 Лион 1/4 финала Германия — 3:0 Ярни, Влаович, Шукер 08.07.1998 Сен-Дени 1/2 финала Франция — 1:2 Шукер 11.07.1998 Париж За 3-е место Голландия — 2:1 Просинечки, Шукер 01.07.2018 Нижний Новгород 1/8 финала Дания — 1:1 (пен. — 3:2) Манджукич 07.07.2018 Сочи 1/4 финала Россия — 2:2 (пен. — 4:3) Крамарич, Вида 11.07.2018 Москва 1/2 финала Англия — 2:1 (д.в.) Перишич, Манджукич 12.07.2018 Москва Финал Франция — 2:4 Перишич, Манджукич 05.12.2022 Эль-Вакра 1/8 финала Япония — 1:1 (пен. — 3:1) Перишич

Три победы в трех сериях — не рекордный результат в истории чемпионатов мира. Идеальнее хорватов послематчевые серии проходила Германии, которая добилась успеха четыре раза. Столько же побед (но в пяти сериях) у Аргентины, три (в четырех) — у Бразилии.

Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира