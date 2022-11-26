Лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия: «Колено уже лучше. Надеюсь, смогу сыграть с Сенегалом»

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия надеется, что сможет помочь своей команде в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Сенегала.

В игре 2-го тура с Нидерландами (1:1) 33-летний форвард получил травму во втором тайме, его унесли с поля на носилках.

«Колено уже лучше. Надеюсь, я смогу нормально восстановиться и сыграть с Сенегалом. Верю, что мне будет лучше к следующему матчу и я продолжу помогать команде. Было обследование. Выяснилось, что есть растяжение колена, которое меня немного беспокоит. В матче с Нидерландами я уже играл с болью, но главное, что я смог помочь команде», — приводит ESPN слова Валенсии.

Валенсия на данный момент является лучшим бомбардиром ЧМ-2022. На его счету 3 гола в 2 матчах.

После двух туров сборная Эквадора занимает второе место в группе A с 4 очками. Матч третьего тура между эквадорцами и Сенегалом состоится 29 ноября и начнется в 18.00 (мск).