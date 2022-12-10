Луи ван Гал ни разу не проиграл на ЧМ в основное время

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал ни разу не проиграл в основное время на чемпионате мира.

В 1/4 финала команда в серии 11-метровых ударов уступила Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти).

Как сообщает Opta, у ван Гала за 12 матчей на ЧМ нет поражений в основное время — 8 побед и 4 ничейных результата. Это повторение рекордной серии Луиса Фелипе Сколари, который также не проигрывал в своих первых 12 матчах на мировом первенстве.