Ван Гал — о Бразилии: «Они играют в такой же футбол, как и Нидерланды, но пишут про их искрометность»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сравнил игру своей команды с игрой Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«На самом деле они играют в такой же футбол, как и сборная Нидерландов. Они компактно обороняются и очень быстро переходят в атаку.

Самое странное, что я потом прочитал в СМИ — от своих друзей, — что это был искрометный футбол, в то время как они играли так же, как и мы. Мы забили сборной США таким же образом. Наш гол был намного лучше, потому что был командным. Лучший момент этого чемпионата мира. 20 передач на высокой скорости — это был действительно супергол», — приводит слова тренера NOS.

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.