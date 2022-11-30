Луис Энрике: «Некоторые из 26 игроков останутся без игры. Мне очень жаль»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему нападающий команды Ансу Фати не выходил на поле в двух матчах группового этапа чемпионата мира-2022.

«Ансу Фати был последним, кто вошел в список. Я в восторге от него. Но есть восемь нападающих, которые буквально летают на поле. Некоторые из 26 игроков останутся без игры. Мне очень жаль. Когда у вас есть 26 игроков в идеальном состоянии, любая незначительная неудача, даже простуда, может иметь последствия», — приводит Football Espana слова Энрике.

После 2 матчей сборная Испании лидирует в группе Е (4 очка). 1 декабря команда сыграет с Японией, которая набрала 3 очка и занимает второе место в группе. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.