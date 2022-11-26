Луис Энрике считает, что его команде нельзя расслабляться перед предстоящим матчем с Германией на ЧМ-2022

26 ноября, 17:46
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что игроки его команды должны оставаться сосредоточенными в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 с Германией.
«Мы столкнемся с Германией, против которой не можем быть слишком самоуверенными, иначе они обыграют нас. У нас достаточно умная команда, и она должна знать, что нужно уважать соперника, и нам придется выложиться по полной. Это большой вызов», — приводит Planet Sport слова Энрике.
Матч между Испанией и Германией пройдет в воскресенье, 27 ноября. Начало — в 22.00 по московскому времени.
На данный момент испанцы лидируют в группе Е, набрав 3 очка. Германия идет третьей (0 очков).
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