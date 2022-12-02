Луис Энрике: «В первые 5 минут второго тайма с Японией у Испании была паника»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

«В первые пять минут второго тайма у нас была паника. Японцы забили нам дважды и могли забить еще столько же. Когда такой команде, как Япония, нечего терять, выясняется, что она может летать по полю как истребитель. После этой пятиминутки все успокоилось. Концовка получилась сложной, потому что соперник хорошо закрылся на своей половине поля. Япония заняла первое место в нашей группе и заслужила это, но я зол. Я хотел, чтобы мы были первыми», — приводит Goal слова Энрике.

Сборная Испании заняла второе место в группе E и вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. В 1/8 финала испанцы сыграют против Марокко.