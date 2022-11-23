23 ноября, 02:57
Защитник сборной Франции Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира-2022 из-за травмы крестообразной связки правого колена, полученной в матче против Австралии (4:1).
На 13-й минуте встречи игрок «Баварии» был заменен на брата Тео Эрнандеза. Как сообщает L'Equipe, 26-летний француз не сможет сыграть в оставшихся матчах турнира.
У главного тренера французской команды Дидье Дешама с вечера понедельника больше нет возможности вызвать игрока на замену Эрнандезу.
Ранее сборная Франции лишилась из-за травм Карима Бензема, Кристофера Нкунку, Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Н'Голо Канте и Майка Меньяна.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования