Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира-2022 из-за травмы крестообразной связки правого колена, полученной в матче против Австралии (4:1).

На 13-й минуте встречи игрок «Баварии» был заменен на брата Тео Эрнандеза. Как сообщает L'Equipe, 26-летний француз не сможет сыграть в оставшихся матчах турнира.

У главного тренера французской команды Дидье Дешама с вечера понедельника больше нет возможности вызвать игрока на замену Эрнандезу.

Ранее сборная Франции лишилась из-за травм Карима Бензема, Кристофера Нкунку, Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Н'Голо Канте и Майка Меньяна.