Магуайр: «В «МЮ» меня критикуют куда сильнее, чем в сборной»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр заявил, что в клубе его критикуют намного больше, чем в национальной команде.

10.12.2022 | Англия — Франция

29-летний футболист в статусе основного защитника англичан выступает на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В «Манчестер Юнайтед» меня судят более строго. Анализируется абсолютно все. Каждый пас, каждый пропущенный гол. Главный виновник всегда один — центральный защитник», — цитирует Магуайра Utd Plug.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в 1/4 финала мирового первенства 10 декабря против Франции, начало — 22.00 мск.