Магуайр верит, что сборной Англии по силам выиграть ЧМ-2022

Защитник сборной Англии Харри Магуайр рассказал о настрое команды на остаток чемпионата мира в Катаре.

«У сборной Англии есть уверенность, что мы должны выиграть турнир. Это хорошая перемена в менталитете. Мы понимаем, насколько это будет сложно. Есть еще пять или шесть команд с такой же верой. Сейчас мы верим в нашу победу», — цитирует Магуайра BBC.

Сборная Англии прошла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года, где сыграет с командой Франции в субботу, 10 декабря.