Макаллистер признан лучшим игроком матча Польша — Аргентина

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Польши (2:0). После игры ему вручили памятную награду.

23-летний аргентинец отыграл 83 минуты. На 46-й минуте он открыл счет.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Соперником аргентинцев будет команда Австралии.