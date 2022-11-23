Макарчук заявил, что на ЧМ-2022 болеет за сборные Сербии и Аргентины

23 ноября, 10:55
Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук рассказал, за кого более на чемпионате мира в Катаре.
«На чемпионате мира я болею за сборные Сербии и Аргентины. Да, за южноамериканскую национальную команду переживаю, потому что хочется, чтобы Месси взял долгожданный трофей. Я слежу за ним с детства. Мне хочется, чтобы они победили не потому, что Лионель долго не может выиграть чемпионат мира, а потому что он мне нравится. Поэтому либо Месси, либо сербы», — приводит слова Макарчука Metaratings.ru.
В первом матче на чемпионате мира сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.
Национальная команда Сербии проведет свой дебютный матч на этом мундиале с командой Бразилии 24 ноября. Начало — в 22.00 мск.
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Основные источники исследования