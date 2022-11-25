Маккени вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией на ЧМ-2022

Полузащитник сборной США Уэстон Маккени вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией на ЧМ-2022.

На 38-й минуте матча Маккени должен был ввести мяч из аута и перед тем, чтоб это сделать он подошел к сидящему за рекламным щитом фотокорреспонденту и вытер руки об его манишку. Фотограф воспринял эту ситуацию с улыбкой.

Маккени вытер руки о жилет фотографа.