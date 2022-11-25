25 ноября, 23:16
Полузащитник сборной США Уэстон Маккени вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией на ЧМ-2022.
На 38-й минуте матча Маккени должен был ввести мяч из аута и перед тем, чтоб это сделать он подошел к сидящему за рекламным щитом фотокорреспонденту и вытер руки об его манишку. Фотограф воспринял эту ситуацию с улыбкой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования