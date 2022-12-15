Макрон пригласил на финал ЧМ-2022 Бензема и остальных травмированных игроков сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на финал ЧМ-2022 игроков сборной, которые не смогли принять участие в турнире из-за травм.

Как сообщает Marca, глава государства хотел бы, чтобы эти футболисты присутствовали на стадионе во время игры сборной с Аргентиной. Речь идет о Кариме Бензема («Реал»), Н'Голо Канте («Челси») и Поле Погба («Ювентус»).

Министр спорта Амели Удеа-Кастера подтвердила эту информацию: «Я знаю, что он этого хочет. План в разработке. Посмотрим, что удастся сделать с точки зрения логистики, обеспечения. Но желание президента — чтобы они присутствовали, приняли участие в этом приключении».

Ранее сообщалось, что «Реал» не против того, чтобы Бензема отправился в Катар.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.