Максим Деменко: «Жду матчей Аргентины и Германии, ведь они могут вылететь уже после второго тура»

26 ноября, 19:12
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от проходящего чемпионата мира в Катаре.
«Смотрю матчи регулярно, видел игры бразильцев, аргентинцев, французов, — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Очень интересный турнир, необычный даже, ведь поединки проходят в ноябре-декабре. Здорово, что сборные, которые считались ниже классом, оказывают сопротивление грандам и даже побеждают их. Мне симпатична игра сборной Бразилии, но понравилась и Франция. Африканские команды и представители Азии приятно порадовали. Теперь с нетерпением ждем матчей Аргентины и Германии, ведь они теоретически могут вылететь уже после второго тура».
Аргентина сыграет с Мексикой в субботу, 26 ноября, начало — в 22:00 (мск). Германия встретится с Испанией в воскресенье, 27 ноября, начало — в 22:00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования