Marca: Бензема полностью восстановился и мог сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы и занимается в общей группе без ограничений, сообщает Marca.

14.12.2022 | Франция — Марокко

36-летний футболист был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но из-за травмы покинул расположение национальной команды и вернулся в Испанию.

Считалось, что футболист не успеет восстановиться к концу турнира в Катаре, и было принято решение его отпустить. Как утверждает испанское издание, Бензема мог бы выйти на поле уже 4 декабря — в матче 1/8 финала против Польши (3:1).

14 декабря сборная Франции проведет матча 1/2 финала ЧМ-2022 против команды Марокко.