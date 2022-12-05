Marca: Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после завершения ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинет свой пост после завершения чемпионата мира в Катаре, сообщает Marca.

52-летний Энрике с перерывом возглавляет сборную Испании с 2018 года. Под его руководством сборная Испании дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года.

Кроме того, на счету Энрике две победы в чемпионате Испании, а также по одному трофею Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в качестве главного тренера «Барселоны».

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Испании 6 декабря сыграет с командой Марокко.