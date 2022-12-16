Маркизио рассказал о силе сборной Франции на ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Италии Клаудил Маркизио рассказал о сильных сторонах команды Франции перед ее финальным матчем на ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Франция полноценна во всех смыслах. Это команда, которая умеет поиграть вторым номером, обороняться, знает, как делать это, но в то же время умеет и атаковать. Это признак величия команды», — цитирует Маркизио Rai.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.