Марле объяснил, за счет чего Аргентина может обыграть Францию в финале ЧМ

Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в комментарии для «СЭ» оценил шансы сборной в финале чемпионата мира против Аргентины.

«Против Аргентины, очевидно, будет намного сложнее, потому что у них есть очень большие индивидуальности (Месси среди прочих), они также выдают очень большую коллективную силу. Аргентина обладает большей атакующей мощью, если сравнивать со всеми нашими соперниками с начала этого чемпионата мира. Мы должны будем выложиться на 100 процентов, и чтобы наши футболисты Мбаппе, Гризманн, Дембеле сыграли как можно лучше», — сказал Марле «СЭ».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.