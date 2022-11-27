Марокканские болельщики устроили погромы в Бельгии после победы сборной в матче ЧМ-2022

Сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

После этого многочисленные марокканские болельщики, которые проживают в Бельгии, устроили беспорядки на улицах Брюсселя. Они разбивали машины, били витрины магазинов и скандировали кричалки в поддержку сборной Марокко.

Бельгийской полиции пришлось разгонять беспорядки светошумовыми гранатами и водометами.

Сборная Марокко одержала первую победу на чемпионатах мира с 1998 года.

Сборная Марокко набрала четыре очка и вышла на первое место в группе F. Бельгийцы с тремя очками занимают второе место, третьими идут хорваты (1 очко), четвертыми — канадцы (0).