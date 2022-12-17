Марокканские фанаты освистали президента ФИФА во время церемонии награждения сборной Хорватии

Фанаты сборной Марокко освистали президента ФИФА Джанни Инфантино и судейскую бригаду матча за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Хорватии (1:2).

Инфантино вышел на поле после завершения матча, чтобы принять участие в традиционной церемонии награждения. Первыми памятные медали получили представители судейской бригады.

Во время игры марокканские болельщики скандировали: «FIFA — mafia».

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.