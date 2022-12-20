Марокканский футболист поставил ЧМ в Катаре выше российского: «Не идет ни в какое сравнение»

Экс-игрок сборной Марокко Мустафа Хаджи в интервью «СЭ» сравнил организацию чемпионата мира в России и Катаре.

«Турнир в России не сравнится с тем, что устроил Катар — никогда не видел такую прекрасную организацию турнира, как здесь. Это невероятно! Арабские страны очень специфичны, но я уверен: все фанаты и сборные, которые сюда приехали, точно не пожалели. Топ-уровень! Провести чемпионат мира лучше, чем это сделал Катар, практически нереально», — сказал Хаджи «СЭ».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что ЧМ-2022 в Катаре — лучший в истории.

По завершении ЧМ-2018 в России Инфантино также заявил, что этот турнир стал лучшим в истории мировых первенств.

Полностью интервью Хаджи «СЭ» читайте здесь