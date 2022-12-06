Марокко — четвертая африканская сборная в истории, которая дошла до четвертьфинала ЧМ

Сборная Марокко в серии пенальти обыграли команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:0.

Марокко — четвертая африканская сборная в истории, которая дошла до четвертьфинала ЧМ, после Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010).

Африканские сборные, игравшие в плей-офф чемпионата мира