Хорватия и Марокко сыграли нулевую ничью на ЧМ-2022

Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в групповом турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре — 0:0.

В перерыве из-за повреждения икроножной мышцы был заменен полузащитник команды Златко Далича Никола Влашич. У Марокко из-за травмы продолжить встречу не смог защитник Нуссаир Мазрауи.

Для капитана хорватов Луки Модрича этот матч стал 26-м в крупных турнирах (ЧМ и Евро). Хавбек «Реала» стал рекордсменом сборной. Также Модрич стал первым игроком в истории футбола, кто принял участие в чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября. Марокко встретится с Бельгией в этот же день.