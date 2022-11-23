Хорватия и Марокко сыграли нулевую ничью на ЧМ-2022

23 ноября, 14:55
Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в групповом турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре — 0:0.
В перерыве из-за повреждения икроножной мышцы был заменен полузащитник команды Златко Далича Никола Влашич. У Марокко из-за травмы продолжить встречу не смог защитник Нуссаир Мазрауи.
Для капитана хорватов Луки Модрича этот матч стал 26-м в крупных турнирах (ЧМ и Евро). Хавбек «Реала» стал рекордсменом сборной. Также Модрич стал первым игроком в истории футбола, кто принял участие в чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.
Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября. Марокко встретится с Бельгией в этот же день.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования