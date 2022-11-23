Марокко — Хорватия: команды не открыли счет в первом тайме

Сборная Хорватии в матче группового турнира ЧМ-2022 встречается с Марокко.

После первого перерыва счет 0:0. Отметим, что в стартовом составе ховартов вышел защитник «Зенита» Деян Ловрен, а также экс-игрок ЦСКА Никола Влашич.