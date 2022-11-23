23 ноября, 11:43
Стали известны составы Марокко и Хорватии на матч группового турнира ЧМ-2022.
Марокко: Буну, Хакими, Сесс, Агуэрд, Мазрауи, Оунахи, Амрабат, Зиеш, Амалла, Буфал, Эн-Нессири.
Запасные: Мунир, Таньяути, Аттият-Аллял, Банун, Хамдалла, Джабране, Абухляль, Дари, Зарури, Сабири, Чеддира, Чеир, Эз Абде, Эль Ханнус, Эль-Ямик.
Хорватия: Ливакович, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Ковачич, Брозович, Влашич, Модрич, Перишич, Крамарич.
Запасные: Грбич, Ивушич, Станишич, Баришич, Ерлич, Майер, Ливайя, Пашалич, Петкович, Будимир, Оршич, Вида, Шутало, Сучич, Якич.
Матч Марокко — Хорватия пройдет сегодня и начнется в 13.00 мск.
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Основные источники исследования