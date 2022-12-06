Марокко — Испания: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Марокко в серии пенальти обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:0.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Марокко — Испания

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Марокко 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой, которая выиграет в противостоянии между сборными Португалии и Швейцарии.