Стали известны стартовые составы сборных Испании и Марокко на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Марокко и Испании объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022.

Марокко: Буну, Хакими, Агерд, Саисс, Мазрауи, Унаи, Амрабат, Амалла, Буфаль, Зиеш, Эн-Несири.

Запасные: Мунир, Тагнаути, Абухляль, Аттьят-Аллах, Банун, Дари, Жабран, Зарури, Сабири, Хамдалла, Чеддира, Шаир, Эззалзули, Эль-Ямик.

Испания: Унаи Симон, Льоренте, Родри, Ляпорт, Альба, Гави, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Асенсио, Ольмо.

Запасные: Санчес, Райя, Аспиликуэта, Бальде, Гарсия, Гильямон, Карвахаль, Коке, Мората, Пино, Сарабия, Солер, Пау Торрес, Уильямс, Фати.

Матч Марокко — Испания состоится сегодня, 6 декабря, и начнется в 18.00 (мск). Победитель встречи сыграет в полуфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.