Марокко — Испания: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

6 декабря в Эр-Райяне (Катар) сборная Марокко сыграет с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Марокко — Испания. Видеотрансляция игры будет доступна на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер» (начало — в 17.45).

Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе F с 7 очками в 3 матчах. Испания заняла вторую строчку в группе E с 4 очками в 3 встречах.

Победитель матча Марокко — Испания встретится в четвертьфинале с победителем другой игры 1/8 финала турнира — Португалия — Швейцария.