22 ноября, 01:06
Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон прокомментировал победу над Сенегалом (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022. 31-летний голландец вышел на замену на 4-й добавленной минуте.
«Одна любовь к этой победе! Какое начало», — написал де Рон в Twitter.
Во 2-м туре группового турнира ЧМ-2022 Нидерланды сыграют против Эквадора, а Сенегал встретится с Катаром. Матчи пройдут 25 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования