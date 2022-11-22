Де Рон — о матче с Сенегалом: «Одна любовь к этой победе»

Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон прокомментировал победу над Сенегалом (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022. 31-летний голландец вышел на замену на 4-й добавленной минуте.

«Одна любовь к этой победе! Какое начало», — написал де Рон в Twitter.

Во 2-м туре группового турнира ЧМ-2022 Нидерланды сыграют против Эквадора, а Сенегал встретится с Катаром. Матчи пройдут 25 ноября.