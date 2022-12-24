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Сегодня, 10:58

Мартинес признался, что ждал большего от ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о прошедшем ЧМ-2022.

«Это был не совсем тот чемпионат, которого я ждал. У меня были проблемы с лодыжкой, но я сделал многое для того, чтобы команда добралась в Катар, помогал партнерам, и наша итоговая победа доставила мне и моим родным большое удовольствие», — цитирует Мартинеса fcinter1908.it.

В финале ЧМ Аргентина обыграла Францию в серии пенальти и впеервые за 36 лет выиграл трофей.

Сборная Аргентины по футболу
Лаутаро Мартинес
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