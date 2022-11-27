Мартинес о победе над Мексикой: «Мы знали, что если проиграем, то вылетим из турнира»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (2:0).

«Мы знали, что если проиграем, то вылетим из турнира. Они устроили нам сложную игру, но с нашим 10-м номером все становится легче. Мы никогда не сдаемся, но эти дни были тяжелыми для нас. Сегодня мы показали, что способны на большее», — приводит слова Мартинеса пресс-служба сборной Аргентины.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.