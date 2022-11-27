Мартинес рассказал, сыграет ли Лукаку в матче против Марокко на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о ходе восстановления нападающего национальной команды Ромелу Лукаку. Форвард пропустил первый матч группового турнира чемпионата мира-2022 против Канады (1:0) из-за повреждения левого бедра.
«По прогнозам врачей Ромелу должен был восстановиться к третьей игре, однако он опережает график. Это хороший знак, но я не думаю, что Лукаку будет участвовать во встречу с Марокко», — цитирует специалиста BBC.
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Бельгия играет в группе F с Хорватией, Марокко и Канадой. Следующий матч команды состоится сегодня, 27 ноября против марокканцев, начало — 16.00 мск.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования