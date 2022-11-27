Мартинес заявил, что общался с психологом после поражения от Саудовской Аравией на ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что общался с психологом после поражения от Саудовской Аравией (0:2) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Мне было плохо все эти три дня до победы над Мексикой (2:0). Я много общался со своим психологом, потому что трудно принять то, что тебе пробили в створ два раза и забили два гола. Я знаю, что у меня за спиной 45 миллионов аргентинцев и что я мог в том матче сделать для них больше. Но с Мексикой мы показали, что готовы биться», — приводит слова Мартинеса Ole.

После двух туров группу С возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте, следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре Аргентина встретится с Польшей, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдут 30 ноября и начнутся в 22.00 мск.