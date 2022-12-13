Масалитин: «Месси своим пасом или своим ударом может решить исход любого матча»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предположил, кто победит в полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

«Если бы знал, то был бы самым богатым человеком. Но все-таки на сегодняшний день, когда в составе Аргентины находится и играет Месси — это одно, а команда без него — это уже совсем другая сборная. Две разные команды. Месси своим пасом или своим ударом может решить исход любого матча. Поэтому предпочтение в этой игре все-таки на стороне Аргентины.

Хорватия — опытная команда. Играют возрастные, опытные ребята, которые знают, как играть, как дотерпеть, как игра может сложиться. Они это уже показали, дотерпели до серии пенальти и уже там обыграли Бразилию. Если будет складываться по сценарию Хорватии, что они доведут дело до пенальти, то у них шансы побольше будут в этой серии", — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала ЧМ-2022 пройдет 13 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.