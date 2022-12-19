Каррера назвал лучшего игрока чемпионата мира-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего игрока чемпионата мира-2022 в Катаре.

18 декабря в финале турнира Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«Однозначно лучший игрок — это Лео Месси. Это великий игрок. В Катаре он продемонстрировал это еще раз», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Форвард Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. 35-летний футболист провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.