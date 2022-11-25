Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:15

Бывший тренер «Спартака» Каррера: «Германия и Аргентина неприятно удивили. Бразилия остается фаворитом ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Первый тур чемпионата мира в Катаре показался мне довольно интересным, было много неожиданных результатов. Конечно, в первую очередь неприятно удивили сборные Аргентины и Германии. Что касается основного фаворита турнира, то тут, на мой взгляд, без изменений. Для меня главный претендент на чемпионство — Бразилия», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

В первом матче чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2). Германия проиграла Японии (1:2). Сборная Бразилии в стартовом матче победила Сербию (2:0).

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре, финал турнира состоится 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-argentina-i-germaniya-nepriyatno-udivili-braziliya-ostaetsya-favoritom-chm-2022/
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Германии по футболу
Массимо Каррера
2
Читайте также
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
ЧМ-2022: Нидерланды — Эквадор, Англия — США и Катар на грани вылета. Онлайн-трансляция 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Будьте как звери!» Появилось видео огненной речи тренера Саудовской Аравии в перерыве матча ЧМ с Аргентиной

Луи ван Гал предложил жене заняться сексом во время тренировки на ЧМ-2022