Бывший тренер «Спартака» Каррера: «Германия и Аргентина неприятно удивили. Бразилия остается фаворитом ЧМ-2022»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Первый тур чемпионата мира в Катаре показался мне довольно интересным, было много неожиданных результатов. Конечно, в первую очередь неприятно удивили сборные Аргентины и Германии. Что касается основного фаворита турнира, то тут, на мой взгляд, без изменений. Для меня главный претендент на чемпионство — Бразилия», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

В первом матче чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2). Германия проиграла Японии (1:2). Сборная Бразилии в стартовом матче победила Сербию (2:0).

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре, финал турнира состоится 18 декабря.