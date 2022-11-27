Матч Аргентина — Мексика стал самой посещаемой игрой чемпионата мира за 28 лет

Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Матч, прошедший на стадионе «Лусаил Айконик», посетили 88 966 зрителей.

Это самая посещаемая игра в истории чемпионата мира со времен финала ЧМ 1994 года. Тогда финальный матч на стадионе «Роуз Боул» между сборными Бразилии и Италии посетили 94 194 зрителей.