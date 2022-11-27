Сегодня, 00:48
Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Матч, прошедший на стадионе «Лусаил Айконик», посетили 88 966 зрителей.
Это самая посещаемая игра в истории чемпионата мира со времен финала ЧМ 1994 года. Тогда финальный матч на стадионе «Роуз Боул» между сборными Бразилии и Италии посетили 94 194 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования