23 ноября, 11:11
Матч группового этапа ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравии (1:2) собрал на стадионе «Лусаил Иконик» 88 012 зрителей, что делает его самой посещаемой игрой чемпионатов мира за 28 лет — с ЧМ-1994, на финале которого присутствовали 94 194 зрителя (Бразилия — Италия — 0:0, пен. 3:2, стадион «Роуз Боул», Пасадена, Калифорния, США).
Согласно официальному сайту оргкомитета ЧМ-2022, вместимость стадиона «Лусаил Айконик» составляет 88 966 зрителей. На сайте ФИФА — в небольшом материале с описанием стадиона — говорится, что арена вмещает 80 000 зрителей.
Во время матча Аргентина — Саудовская Аравия было немало свободных мест, что видно в том числе на телекартинке, поэтому цифра 88 012 зрителей на стадионе выглядит сомнительно — это же касается и других матчей ЧМ-2022.
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Основные источники исследования