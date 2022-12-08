Матео Ковачич рассказал о важности Модрича для сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич перед матчем с Бразилией на ЧМ-2022 рассказал, насколько важен для команды капитан Лука Модрич. Ранее футболист сообщил, что намерен завершить карьеру после ЧМ-2022.

«Мы все понимаем, насколько важен Лука Модрич. Он наш капитан, наш лидер. Для меня большая честь играть с ним. Лука — самый важный игрок нашей сборной», — сказал Ковачич на пресс-конференции.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия состоится 9 декабря, в 18.00 (мск).