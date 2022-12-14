Матерацци: «Надеюсь, Аргентина выиграет ЧМ-2022. Месси заслужил это»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци считает, что Аргентина должна выиграть ЧМ-2022.

«Я надеюсь, что Аргентина выиграет чемпионат мира, и я буду рад за Месси. Он получал удовольстивие от футбола в течение многих лет и заслужил забрать этот кубок», — цитирует Матерацци Football Italia.

На чемпионате мира-2022 35-летний аргентинец принял участие в 6 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.