Мбаппе и Гризманн начнут матч с Тунисом на скамейке запасных

Нападающие сборной Франции Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн не попадут в стартовый состав на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с национальной командой Туниса, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Мбаппе сказал главному тренеру Дидье Дешаму, что не хочет принимать участия в этом матче, однако тренер все равно может выпустить 23-летнего форварда на замену. Таже тренер решил не выпускать Гризманна с первых минут.

СМИ сообщали, что Мбаппе почувствовал дискомфорт в голеностопе.

Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков.

Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.