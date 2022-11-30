Мбаппе может пропустить матч с Тунисом из-за проблем с лодыжкой

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе может не сыграть против Туниса в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022.

По информации L'Equipe, французского форварда, забившего на этом турнире 3 гола, болит лодыжка. Решение по его участию во встрече будет принято в день игры.

Матч между сборными Франции и Туниса состоится в среду, 30 ноября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.