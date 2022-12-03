Мбаппе намеренно не останавливался с призом лучшего игрока матча ЧМ-2022 в зоне для пресс-подхода. Он не хочет рекламировать бренд алкоголя

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который дважды признавался лучшим игроком команды в матчах группового этапа ЧМ-2022, не останавливался со специальным призов в зоне для пресс-подхода.

По данным L'Equipe, этот трофей спонсируется пивным брендом Budweiser. А Мбаппе не хочет рекламировать бренд алкогольного напитка.

Ранее у игрока возник спор с Федерацией футбола Франции. Футболист не хотел рекламировать букмекерские компании и сети фастфуда.

Мбаппе также хотел, чтобы в правила использования имиджевых прав футболистов сборной Франции были внесены изменения. Нападающий не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов.