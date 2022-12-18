Мбаппе обогнал Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола в финале ЧМ-2022 против Аргентины. Он реализовал пенальти на 80-й минуте встречи.

Затем на 82-й минуте он оформил дубль в этой встрече.

Мбаппе вышел в лидеры списка лучших бомбардиров турнира в Катаре. Теперь на его счету 7 голов.

В списке лучших бомбардиров он обогнал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси (6 голов).