Мбаппе поддержал Хакими после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе и защитник марокканцев Ашраф Хакими обменялись футболками после матча 1/2 финала чемпионата мира-2022. Оба они являются игроками «ПСЖ».

«Не грусти, братан, все гордятся тем, что ты сделал, ты вошел в историю», — написал Мбаппе в Twitter, поддержав одноклубника.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокканцы в матче за 3-е место встретятся с хорватами.